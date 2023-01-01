新光二胎貸款誠信至上輕鬆借貸首選

政府立案合法二胎貸款代書，讓您最安心的好選擇

新光代書的專業，全台各區二胎貸款團隊

全程保密過程，讓您辦理民間房屋二胎安心放心

無論是電話諮詢、公司見面訪談，都以最高效率替您做最專業的評估，讓您在最輕鬆省時的心情下完成手續，三天內幫您處理完畢，新光代書事事都以用心為主，從心出發，絕對是值得您信賴的合法民間二胎貸款公司。

二胎房貸(房屋二胎)

二胎房貸(房屋二胎)

民間房屋二胎貸款條件非常寬鬆，只要您名下自有房子土地，不看個人信用狀況、信用瑕疵、更不受月薪22倍的限制、債務協商中、甚至是信用記錄空白等等皆可以申辦，條件非常寬鬆。辦理新光代書二胎房貸最大的好處就是：可以辦理二胎房貸專案融資額度分期，借多少本金就繳多少利息，隨借隨還，按月計息，且新光房屋二胎成數高，讓您有充足的資金隨時靈活運用，首次申辦二胎房貸，享有優惠利率0.85%起。
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土地二胎

土地二胎

新光代書民間土地二胎貸款提供您業界最低優惠利率、最高額度的土地融資辦法，讓您創業投資需要資金時，不必再求人。土地借款貸款可受理的種類多，不管是農地、建地、林地、原住民保留地、工業用地、道路用地、旱地、持分土地等，都可以成功辦理土地二胎貸款。
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民間代書貸款

民間代書貸款

代書借款是許多人遇到財務困難時，快速取得資金的最佳管道，而想找代書借款但又擔心遇上詐騙該怎麼辦呢？新光代書貸款是政府立案合法經營的貸款公司，擁有數十年的房屋貸款經驗，有實體營業場所，保證讓您借的安心用的放心。貸款急需資金週轉的借款人請找合法正派經營的新光代書，不須擔心代書貸款沒過，更是dcard、ptt代書推薦首選，代書借款請找新光代書。
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農地貸款

農地貸款

新光代書為配合政府發展農業經濟建設政策，全力協助農業從業人員籌措生產、家計及消費等綜合性發展資金周轉需求。不論是：購置農地或建置農舍；購置農業生財器具；農業用周轉金，皆可協助辦理農地貸款借貸！
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負債整合

負債整合

在新光代書申請辦理整合負債專案條件寬鬆，只要您年滿20歲，有工作收入就可以申請辦理，不看財力證明，不看信用評分，個人信用瑕疵等均可申辦。
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汽車借款

汽車借款

汽車借款的意思就是用您名下的汽車作為擔保品跟金融機構、當舖、民間貸款公司做汽車借貸。
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機車借款(機車貸款)

機車借款(機車貸款)

機車借款簡單說就是利用自有名下的機車作為擔保品跟金融機構、當舖或是民間貸款公司申請一筆貸款額度，貸款利率較低在貸款過程中也比較不會有負擔。
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持分貸款

持分貸款

只要名下有持分土地、持分房屋都能夠擁有使用土地、房屋的權利，但是當有持分人想要不動產持分貸款或是持分買賣時，只要遇到其他持分人不同意時，就無法成功買賣或是成功跟銀行申辦持分貸款。在銀行方：持分都是示為產權不完整。在新光代書只要您名下有持分房屋或是持分土地都可以申辦持分房屋貸款、持分房屋二胎貸款、持分土地貸款、持分土地二胎貸款。
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中小企業融資公司貸款

中小企業融資公司貸款

企業融資貸款就是指為了企業生產經營的需求，跟金融機構或是民間貸款公司申辦的一種信貸融資，跟金融機構或是信譽良好的民間貸款公司簽訂協議
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為什麼選擇新光房屋土地二胎貸款

新光二胎房貸、土地貸款、持分二胎服務全省客戶多年，立志為每位客戶做最方便、快速、低息的資金後盾，對於客戶資訊嚴格保密。

撥款
迅速

申辦
簡單

親切
服務

免保人

還款
期限長

二胎代書貸款流程——新光代書

1

電話/線上諮詢

辦理二胎貸款借款前，歡迎來電/線上諮詢，確認安心再借貸

2

填寫資料

各項二胎貸款皆有應填寫的資料，可至各服務業面確認相關資訊

3

直接審核

現場直接審核二胎代書借款項目，節省您寶貴時間

4

徵信對保

合法二胎代書貸款，一定需要徵信，徵信過程約24H內

5

同意合約

徵信通過後，即會安排您與代書面對面簽訂合約，確保雙方權益

6

取得款項

新光二胎貸款，流程簡便，輕鬆取得款項，是您急缺錢時的好選擇

新光代書，房屋土地貸款流程簡便

民間二胎貸款 - 精選常見Q A

Q：民間二胎貸款是什麼？

A：二胎貸款貸款條件較為寬鬆，只要你名下自有土地房屋，不看個人信用狀況、貸款遲繳記錄、更不受月薪22倍的限制，甚至債務協商中也都可以申辦。許多銀行拒絕受理的物件，民間二胎貸款都能承辦，坪數不限、區域不限、地目不限、持分土地亦可。只要你的土地價值足夠，都能夠輕鬆申辦民間房屋二胎土地二胎，滿足您的資金需求。

Q：二胎貸款利息很高嗎？

A：二胎貸款借貸，又稱為二順位貸款或是二胎借貸。新光代書二胎貸款活化你的資產價值，首次申辦二順位房貸即享優惠利率0.85%起，由不動產價值決定貸款金額，不須評估信用聯徵，讓您輕鬆達成靈活資金周轉目的，全方位增加財富。

Q：二胎貸款代書僅需簡單五個步驟就能申辦

A：

  • 二胎貸款代書步驟一、24H免費諮詢專線：0917-333666 林專員；LINE-ID：091733366
  • 二胎貸款代書步驟二、專業評估：為想辦理的二胎貸款客人打造個人專屬資金計劃
  • 二胎貸款代書步驟三、額度審核：新光代書擁有二胎成數最高110%，二胎利率最低0.85%起
  • 二胎貸款代書步驟四、完成對保：最快能夠當日審核當日地政設定，核貸快速方便，不須浪費時間等候
  • 二胎貸款代書步驟五、完成撥款：地政設定手續完成後，二胎貸款流程最慢3個工作天，馬上撥款讓你運用資金

Q：二胎貸款需要準備以下資料

A：

  • 所有權狀正本
  • 所有權人印鑑證明一份（有效期限3個月內、不限定用途、本人到場亦可不提供）
  • 所有權人印鑑章（本人到場僅需提供印章）
  • 所有權人身份證影印本（如本人到場需要正本與影本提供核對身份）

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