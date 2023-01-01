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A：二胎貸款貸款條件較為寬鬆，只要你名下自有土地房屋，不看個人信用狀況、貸款遲繳記錄、更不受月薪22倍的限制，甚至債務協商中也都可以申辦。許多銀行拒絕受理的物件，民間二胎貸款都能承辦，坪數不限、區域不限、地目不限、持分土地亦可。只要你的土地價值足夠，都能夠輕鬆申辦民間房屋二胎、土地二胎，滿足您的資金需求。
A：二胎貸款借貸，又稱為二順位貸款或是二胎借貸。新光代書二胎貸款活化你的資產價值，首次申辦二順位房貸即享優惠利率0.85%起，由不動產價值決定貸款金額，不須評估信用聯徵，讓您輕鬆達成靈活資金周轉目的，全方位增加財富。
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近期房貸升息的新聞層出不窮，讓想購屋的民眾、或是房貸族心生恐慌，面臨房貸升息，房貸族只得乖乖捏緊褲帶……為什麼會出現升息房貸？事實上，房貸升息時間和全球經濟有關，自2022年開始，全球就不斷處於通膨壓力之下，而升息是抑制通膨的主要手段。當美國聯準會宣布升息，央行通常會跟進，直至今年(2023年) 3月再度宣布升息半碼，已連續升息5次之多。閱讀更多
在苗栗的劉先生因工作突然被裁員，每月開銷和房貸逼得他喘不過氣，一急就隨便找了一間苗栗民間房屋借款代書周轉資金。對方說要先繳納評估費、還要證件和存摺，他以為是苗栗房屋借款民間機構的規定，交出後才發現是詐騙集團的手法！民間房屋借款苗栗地區有很多業者在辦理，到底哪些管道是合法的？怎麼分辨不合法的苗栗房屋借錢民間機構？閱讀更多
想申請房貸，但聽說房屋貸款條件很嚴格？其實向銀行申辦房貸評估條件通過不易，不只每間申請房貸條件各異，且不論是一般房屋貸款條件，還是房屋二胎條件，房貸審核標準都相當嚴格。房貸審核常見問題包括：信用評等不佳、無薪資證明、身分不符合房貸資格等等；申請房屋貸款資格有些還受申請人年齡影響，例如青年首購房貸條件申請限定40歲以下。閱讀更多
在房價、物價雙雙飆高的時代，不少買房族把目標轉向中古屋市場，減輕背負房貸的負擔。聽說有人辦理中古屋貸款9成，是真的嗎？買中古屋貸款怎麼辦理？買中古屋貸款成數有多少？怎麼談？中古屋頭期款需準備多少？中古屋貸款首購族有比較優惠嗎？想辦中古屋貸款的你，可能有許多疑問，中古屋房貸其實沒那麼難，本文整理中古屋貸款成數ptt常見問題，將一次進行說明，讓你完整了解中古屋貸款！閱讀更多
當生活上臨時遇有資金需求時，可以辦理二胎房屋增貸，然而，房屋增貸有分為二胎增貸和房屋二貸，兩者都是用房屋抵押貸款，但其實是不太一樣的貸款方案，增貸二胎兩者的申辦條件也不盡相同。增貸二胎差異在哪？房子可以增貸幾次？房貸二胎適合找哪裡辦理？本文為您一次完整解說！二胎房屋增貸是利用房屋當作抵押品，再次辦理貸款，不過，房屋二胎與房屋增貸兩者…閱讀更多
很多年輕人都有青年買房成家的夢想，但近年來台灣房價不斷攀高，央行也持續升息，增加了青年貸款難度；再加上平均薪資不高，使青年房屋貸款更加難以承擔。近年來，由財政部主導的「青年首次購屋優惠貸款」，提供優惠的青年房屋貸款利率及寬限期，大大提高了年輕人置產的成功率，降低青年貸款壓力，讓買房成家不再遙不可及。青年首次購屋優惠貸款去哪辦？青年購屋貸款全貸可能嗎？青年首購划算嗎？青年首購利率、貸款條件，以及申請流程，本篇文章一次為你說明！閱讀更多
自2020年新冠疫情肆虐以來，由於世界各國經濟都受到極大的衝擊，台灣房地產市場也因此受到了一定程度的影響。各國政府推出財政刺激措施，以緩解經濟下滑，導致利率持續走低。然而，近來全球通貨膨脹壓力上升，一些國家已經開始逐步加息，促使房貸升息。因此為了適應市場變化，台灣的銀行金融機構調整房貸利率，因為銀行認為風險增加，必須提高利率，以保證收益和穩定經營。加上目前台灣房地產市場供需失衡，房貸升息也會對購房者產生影響。閱讀更多
理財型房貸是近年來興起的一種特殊的房貸方式，與一般房貸的主要差異在於理財型房貸還款方式，可將還款本金轉換為循環額度，可隨時動用、按日計息、隨借隨還，藉由把已經還掉的房貸本金再借出來靈活運用，是個適合用來作為「短期週轉」的方式。在資金周轉或房屋增貸需求時，傳統的房貸可能已不再是唯一選擇。現在你有新的選擇—理財型房貸，讓你擁有更多的選擇及彈性。那麼理財型房貸比較於一般房貸還有哪些優缺點呢？本文將為你詳細說明。閱讀更多